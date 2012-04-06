В России третья авиакатастрофа за день: разбился самолет

{1-} В пятницу, 6 апреля, в результате крушения легкомоторного самолета СМ-2000 в Калужской области погибли четыре человека.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в пяти километрах от населенного пункта Кудиново, Малоярославецкого района, сообщил представитель оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в регионе.

Западные СМИ о катастрофе под Тюменью: в России хуже, чем в Африке

Это уже третья авиакатастрофа, произошедшая на территории России за сегодняшний день.

Ранее сообщалось о крушение вертолета авиакомпании «Акбарс-Аэро» Bell-407, в результате которого погиб пилот.

Другой вертолет, попав в снежную бурю в Петрозаводске и «распался на фрагменты» еще в воздухе.

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В аварии пострадало четыре человека, все они были доставлены находящуюся поблизости на базу отдыха, где им оказывается первая медицинская помощь.

Напомним, как сообщал Главред ранее, 2 апреля, в 30 км от Тюмени при взлете разбился пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень–Сургут. На его борту находилось 43 человека.

Фото: aviapanorama.narod.ru

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