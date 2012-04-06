Янукович поздравил иудеев Украины с Песахом

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил иудеев Украины с одним из важнейших праздников еврейского народа – Песахом.
Поздравление разместил официальный сайт главы государства.
«Отмечание этого события имеет глубокое духовное содержание – освобождение от рабства и получение свободы еврейским народом», - отметил Президент Украины.
«Пусть в весенние пасхальные дни ваши сердца наполнятся радостью, теплом и любовью. Желаю всем вам семейного уюта, счастья и благосостояния», - пожелал Виктор Янукович иудеям.
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