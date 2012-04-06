Осужденный министр Тимошенко обжалует приговор

{1-} Георгий Филипчук, экс-глава Минприроды в правительстве Юлии Тимошенко, намерен обжаловать свой приговор.

Об этом заявил адвокат экс-министра Николай Шупеня в эфире 5 канала.

Напомним, как сообщал «Главред», вчера, 5 апреля, Соломенский райсуд Киева приговорил Филипчука к трем годам лишения свободы по статье «превышение власти и должностных полномочий».

«Мы считаем, что государству не нанесено никаких убытков. Мы подтверждаем это предоставленными суду заключениями судебных экспертов, в том числе Института судебных экспертиз», - заявил адвокат.

Шупеня также уточнил, что в настоящее время идет подготовка апелляции.

«В течение года ни защита, ни он лично (Филипчук – прим.ред.) не превращали это дело в политическое. Его позиция заключалась в том, чтобы чисто правовыми средствами доказать свою невиновность в причинении ущерба государству», - отметил Шупеня.

Отвечая на вопрос, будет ли Филипчук подавать иск в Европейский суд по правам человека, адвокат заверил, что будут использованы все возможности.

«Обязательно будем доводить до логического завершения. Конечно, это не так быстро, но мы надеемся, что все-таки в Украине найдем справедливое и объективное решение», - подчеркнул адвокат.

Фото: liga.net

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