В Бельгии разбился вертолет

В Бельгии вечером 6 апреля разбился вертолет, летевший над центром города Уи на малой высоте.

Об этом, со ссылкой на местный теле- радиоканал РТБФ, сообщает «Интерфакс-Украина».

Летательный аппарат потерпел крушение, зацепившись за кабель воздушной канатной дороги над городом Уи.

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Вертолет упал в парке в центре города, примерно в пятнадцати метрах от жилых зданий. Находившиеся на борту вертолета два человека погибли.

Бургомистр города объявил о введении чрезвычайного плана в связи с риском падения одной из кабин канатной дороги.

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В кабинах подъемника на момент катастрофы вертолета не было пассажиров, но падение одной из них из-за оборванного кабеля угрожает непредсказуемыми последствиями. В связи с этим центр города полностью заблокирован полицией.

Подробности трагедии выясняются.

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