В США военный самолет упал на жилой дом

В штате Вирджиния, США, палубный истребитель упал на многоквартирный дом. Инцидент произошел в городе Вирджиния-Бич.

Разбился палубный многоцелевой истребитель Военно-морских сил США, сообщает, ссылаясь на телеканал CNN, «РБК-Украина».

Как сообщили представители ВМС, самолет FA-18 Hornet, возвращался с военной базы Ошеана.

В настоящее время число возможных жертв неизвестно, на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Представители ВМС США заявили, что пока не располагают информацией о состоянии двух пилотов истребителя, однако, по предварительным данным, им удалось катапультироваться.

Напомним, это уже пятая авиакатастрофа в мире за сегодня.

Как сообщал «Главред», в пятницу, 6 апреля, в России произошло сразу три катастрофы: потерпели крушение два вертолета – авиакомпании «Акбарс-Аэро» Bell-407, в результате которого погиб пилот.

Другой вертолет попал в снежную бурю в Петрозаводске, в Карелии, и «распался на фрагменты» еще в воздухе: в аварии пострадало четыре человека, все они были доставлены находящуюся поблизости на базу отдыха, где им оказывается первая медицинская помощь.

Позже появились сообщения о крушении легкомоторного самолета СМ-2000 в Калужской области. В этой катастрофе погибли четыре человека.

Также в пятницу вечером разбился вертолет и в Бельгии – летательный аппарат зацепил кабель в центре города Уи. Погибли два человека.

Новости по теме:

В Бельгии разбился вертолет

Пилоты обвинили в катастрофе под Тюменью жадное руководство

В России третья авиакатастрофа за день: разбился самолет

Гибель хоккейной команды в России: новые подробности (ВИДЕО, ФОТО)