В Антарктиде нашлась яхта с украинцами

{1-} В ледяном поле у берегов Антарктиды вышел на связь экипаж яхты с украинско-российским экипажем.

Как объяснил капитан, экипаж яхты не мог сообщить о себе, поскольку при плохой погоде спутниковая связь работает нестабильно, передает ТСН.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, во льдах Антарктиды на четверо суток пропала связь с парусной яхтой «Скорпиус», на борту которой находится восемь человек, в том числе четверо украинцев.

Судно проводит сверхсложное кругосветное плавание.

В настоящий момент яхта находится у берегов Антарктиды и каждая льдина может серьезно повредить небольшое судно.

Капитана яхты Сергей Низовцев пояснил, что яхта попала в ледяное поле, дуют мощные встречные ветры и поэтому экипажу удается пройти лишь по 15-20 миль в сутки.

На спутниковую связь не выходили, потому что в этих широтах при плохой погоде она работает нестабильно.

«Ну, может быть погода, облака. Иридиум довольно неустойчив, работает, когда низкая облачность. Сейчас мы находимся возле острова Десепшн, есть такой остров за 70 миль от Беллинсгаузена. Надеемся сегодня поздно вечером до Беллинсгаузена добраться», - заявил капитан.

фото: yacht-com.ru

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