Уволенный директор музея: экспертиза доказала, что в Кабмине - фальшивки

{1-} Экспертиза подлинности картин, принадлежащих Национальному художественному музею Украины и вывешенных в Кабмине, завершена.
Об этом заявил экс-директор Национального художественного музея Анатолий Мельник, в эфире 5 канала.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 5 апреля Анатолий Мельник был уволен уволен из музея.
«Сегодня замминистра культуры представлял исполняющего обязанности нового директора. И наш эксперт сказала, что у нее уже есть информация о том, что экспертиза завершена и уже можно ее обнародовать», - заявил Мельник.
«Есть факт того, что эти произведения выполнены в начале третьего тысячелетия, то есть не более 20 лет назад», - подчеркнул Мельник.
Напомним, ранее в Национальном художественном музее Украины заявили, что из Кабмина пропали ценные картины, которые выставлялись в стенах правительства. Вместо двух из них появились фальшивки.
Речь идет о работах импрессиониста Николая Глущенко. Страховая оценка картины «Днепровские дали» (1937-го года) – 560 тысяч 700 гривен, а картины «Село у реки» (1951 года) – 600 тысяч 750 гривен.
Министерство культуры инициировало экспертизу подлинности картин.
Фото: atn.ua
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