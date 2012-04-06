Уволенный директор музея: экспертиза доказала, что в Кабмине - фальшивки

{1-} Экспертиза подлинности картин, принадлежащих Национальному художественному музею Украины и вывешенных в Кабмине, завершена.

Об этом заявил экс-директор Национального художественного музея Анатолий Мельник, в эфире 5 канала.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 5 апреля Анатолий Мельник был уволен уволен из музея.

«Сегодня замминистра культуры представлял исполняющего обязанности нового директора. И наш эксперт сказала, что у нее уже есть информация о том, что экспертиза завершена и уже можно ее обнародовать», - заявил Мельник.

«Есть факт того, что эти произведения выполнены в начале третьего тысячелетия, то есть не более 20 лет назад», - подчеркнул Мельник.

Напомним, ранее в Национальном художественном музее Украины заявили, что из Кабмина пропали ценные картины, которые выставлялись в стенах правительства. Вместо двух из них появились фальшивки.

Речь идет о работах импрессиониста Николая Глущенко. Страховая оценка картины «Днепровские дали» (1937-го года) – 560 тысяч 700 гривен, а картины «Село у реки» (1951 года) – 600 тысяч 750 гривен.

Министерство культуры инициировало экспертизу подлинности картин.

Фото: atn.ua

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