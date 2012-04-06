Украина не будет платить непомерной цены за газ - Янукович

{1-} Украина не будет заложником непомерно высокой цены на газ, которую сейчас платит государство.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщает пресс-служба главы государства.

Янукович подчеркнул, что нынешняя власть получила в наследство от предшественников чрезвычайно сложную ситуацию в газовой сфере.

«Цена на газ с доходами «Нафтогаза Украины» ежемесячно не балансировалась и не балансируется примерно на 500 миллионов долларов. То есть, доходов «Нафтогаза» хватает на 50% оплаты цены на газ», - заявил Президент.

«Что в таком случае нам надо было делать? То, что нам советовали некоторые международные институты (на повышении цены настаивал МВФ – прим. ред.) – то есть, поднять цену на газ минимум на 50% для потребителей Украины? Эти цены должны были вырасти вдвое. Мы этим путем не пошли», - подчеркнул Янукович.

При этом он уточнил, что власть понимает, что «большинство социально не обеспеченных людей такую ​​цену не выдержат».

Президент также добавил, что существенное повышение цены на газ также будет неподъемным для национальных промышленных предприятий. Для них это означает убыточность и потерю конкурентоспособности на мировых рынках.

«Для экономики это тупик. Мы не пошли на повышение цен», - подчеркнул Янукович.

Фото: dw.de

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