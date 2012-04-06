Украина не будет платить непомерной цены за газ - Янукович

{1-} Украина не будет заложником непомерно высокой цены на газ, которую сейчас платит государство.
Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщает пресс-служба главы государства.
Янукович подчеркнул, что нынешняя власть получила в наследство от предшественников чрезвычайно сложную ситуацию в газовой сфере.
«Цена на газ с доходами «Нафтогаза Украины» ежемесячно не балансировалась и не балансируется примерно на 500 миллионов долларов. То есть, доходов «Нафтогаза» хватает на 50% оплаты цены на газ», - заявил Президент.
«Что в таком случае нам надо было делать? То, что нам советовали некоторые международные институты (на повышении цены настаивал МВФ – прим. ред.) – то есть, поднять цену на газ минимум на 50% для потребителей Украины? Эти цены должны были вырасти вдвое. Мы этим путем не пошли», - подчеркнул Янукович.
При этом он уточнил, что власть понимает, что «большинство социально не обеспеченных людей такую цену не выдержат».
Президент также добавил, что существенное повышение цены на газ также будет неподъемным для национальных промышленных предприятий. Для них это означает убыточность и потерю конкурентоспособности на мировых рынках.
«Для экономики это тупик. Мы не пошли на повышение цен», - подчеркнул Янукович.
Фото: dw.de
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