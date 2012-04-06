Подозреваемый в педофилии Завадский: Ян Табачник не причастен к моему аресту

{1-} Игорь Завадский, задержанный по подозрению в растлении несовершеннолетних, возмущен сообщениями некоторых о причастности к его аресту народного артиста Украины Яна Табачника.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачевой.

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Сегодня, 6 апреля, по поручению Нины Карпачевой ее представители провели мониторинг соблюдения прав заключенных в Киевском СИЗО, который продолжается с января 2011 года: изучались условия содержания больных в стационарном отделении медицинской части, а также условия содержания заключенных СИЗО.

В частности, во время обхода камер следственного корпуса к представителям Карпачевой обратился 46-летний аккордеонист Игорь Завадский.

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Во время беседы от него было принята жалоба на незаконность ареста и неправомерные действия сотрудников милиции.

Вместе с тем Игорь Завадский сообщил об отсутствии у него претензий относительно условий содержания в Киевском СИЗО, а также выразил возмущение сообщениями о причастности к его аресту народного артиста Украины Яна Табачника.

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«Это враги пытаются столкнуть нас лбами!», – заявил Завадский.

По этому поводу аккордеонист подал письменное заявление своему адвокату.

фото: lb.ua

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