Германия заработала на кризисе в Греции - экс-глава минфина

{1-} Германия заработала на кризисе в Греции.

Об этом заявил Эвангелос Венизелос, экс-министр финансов Греции, передает РИА «Новости».

Между Грецией и Германией существует ряд трений относительно программы кредитования Афин. Германия является ведущим донором двух пакетов поддержки со стороны ЕС и МВФ на сумму около 240 миллиардов евро, также Берлин сыграл главную роль в списании греческого долга перед частными кредиторами примерно на 100 миллиардов евро.

Однако многие в Греции недовольны жесткими сокращениями, которых требуют, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле в обмен на кредиты.

«Германский министр финансов может занимать деньги практически без процентов, а впоследствии он одалживает их нам под определенный процент», - сказал Венизелос.

По его словам, Германия заработала на этом около 400 миллионов евро за последние два года.

На протяжении долгового кризиса еврозоны проценты по германским облигациям продолжали падать на фоне роста доходности бумаг периферийных стран.

Греция стала первой страной, которая лишилась возможности занимать под предлагаемые рынком проценты и прибегла к кредитам ЕС и МВФ под сравнительно невысокий для ее финансового положения процент.

Теоретически, Германия и другие страны должны заработать на кредитах, предоставляемых Греции. Но многие аналитики опасаются, что программа списания греческого долга перед частными кредиторами не поможет достаточно сократить долг страны, и Греции может понадобиться реструктуризация долга перед МВФ и странами еврозоны.

Такое мнение выражал, в частности, известный экономист Нуриэль Рубини, по мнению которого, основная часть списаний придется на официальный сектор, который уже держит около двух третей греческого долга.

Ранее греческие политики уже вступали в перебранку с Вольфгангом Шойбле. После того, как германский министр сравнил Грецию с «бездонной бочкой», греческий президент Каролос Папульяс публично заявил: «Кто такой господин Шойбле, чтобы оскорблять Грецию?».

Антигерманские настроения широко распространены в Греции, они часто используются во внутриполитической борьбе незадолго до досрочных парламентских выборов, которые намечены на май текущего года.

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