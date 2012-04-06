Кузьмин подтвердил переговоры с Германией о лечении Тимошенко в Берлине

{1-} Украина и Германия ведут переговоры о возможности лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в немецкой клинике.

Об этом заявил первый заместитель Генерального прокурора Ренат Кузьмин в эфире одного из украинских телеканалов.

«Переговоры идут. Есть предложения немецкой стороны лечить Тимошенко в Германии и эта тема сейчас обсуждается», - заявил Кузьмин.

Также он отметил, что это предложение поступило от немецкой стороны и от самой Тимошенко.

Кузьмин также добавил, что сейчас нет никаких документов, свидетельствующих о том, что Тимошенко нуждается в срочном оперативном вмешательстве, а также о том, что ее состояние здоровья «настолько плохое, что ее необходимо лечить за границей».

При этом Кузьмин отметил, что действующее законодательство Украины не предусматривает лечения заключенных за границей, но и не запрещает этого.

Также он добавил, что в этом контексте необходимо ответить на ряд вопросов: кто будет обеспечить охрану Тимошенко в случае ее лечения за границей; кто будет обеспечивать ее безопасность; кто будет отвечать за законность всех процедур, и кто будет платить за все это.

«Это предмет для обсуждения и вопросы эти должны обсуждаться на уровне министров иностранных дел», - подчеркнул Кузьмин.

В то же время представитель ГПУ не смог ответить на вопрос, ведутся ли сейчас такие переговоры.

фото: pravda.com.ua

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