Нардеп обратился в ГПУ с требованием посадить Азарова за Договор с СНГ

{1-} Подписание премьер-министром Николаем Азаровым договора о свободной торговле с СНГ должно быть квалифицировано как превышение служебных полномочий и государственная измена.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Сергей Терехин в своем блоге на «Украинской правде».

Депутат обратился в Генеральную прокуратуру относительно действий Азарова при подписании 18 октября 2011 года от имени Украины договора о свободной торговле со странами СНГ.

Как отметил депутат, при подписании договора Азаров действовал по собственной инициативе, поскольку не получал никаких директив от Президента Украины Виктора Януковича, который единственный в Украине имеет право подписывать международные договора.

Терехин уверен, что действия Азарова подпадают под действие статьи 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий), а также 111 (государственная измена), поскольку договор ограничивает суверенитет Украины.

Также депутат напомнил, что экс-премьера Юлию Тимошенко приговорили к 7 годам тюрьмы именно за превышение служебных полномочий (по 365-й статье).

«Несмотря на явную абсурдность этой статьи, родом из сталинского прошлого, я требую применения ее нормы к гражданину Н.Я.Азарову по аналогии такого применения к гражданке Ю.В.Тимошенко. Кроме того, я требую применить к Н.Я.Азарову самую большую предусмотренную санкцию – заключение на 10 лет с конфискацией имущества», - говорится в заявлении Терехина в Генпрокуратуру.

Терехин также предложил Януковичу немедленно посадить Азарова в Лукьяновское СИЗО, чтобы снять обвинения в выборочном правосудии.

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