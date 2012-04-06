Производителя автомата Калашникова признали банктором

Арбитражный суд Удмуртии признал банкротом производителя автоматов Калашникова – концерн «Ижмаш». На предприятии введено конкурсное управление.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Иск о банкротстве «Ижмаша» подала компания «Ижстанко», которой концерн задолжал 814 тысяч рублей. Процедура внешнего наблюдения была введена на предприятии в августе 2011 года.

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Ранее сообщалось, что «Ижмаш» находится в процессе реорганизации. На базе обанкротившихся предприятий государственная корпорация «Ростехнологии» создаст научно-производственное объединение «Ижмаш».

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За 2011 год чистый убыток «Ижмаша» составил 2,43 миллиарда рублей (около 50 млн долл – прим. ред.), объемы производства на предприятии упали на 45,5%.

В то же время, выручка концерна выросла почти в 1,7 раза до 3,13 миллиарда рублей (78 млн долларов), а себестоимость продукции увеличилась в 1,5 раза.

Рост выпуска спортивного и охотничьего оружия почти в четыре раза не помог компании получить прибыль.

На 1 января 2012 года задолженность «Ижмаша» перед кредиторами составила 5,3 миллиарда рублей, с 2010-го она выросла на 19,5%. Долги покупателей перед предприятием, напротив, уменьшились на 15,2%.

Как известно, завод «Ижмаш» был создан в 1998 году на базе производственного комплекса «Ижевский машзавод». Компания выпускает более 70 образцов оружия, включая спортивно-охотничье оружие, авиационные пушки и высокоточные управляемые артиллерийские снаряды.

Доля предприятия в производстве боевого автоматического стрелкового оружия в России составляет более 90%, а в производстве снайперских винтовок – 95%.

Основным акционером «Ижмаша» является госкорпорация «Ростехнологии».

фото: izhmash.ru

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