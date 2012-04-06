Азаров: В Киеве скоро не будет светофоров

{1-} Развязка на Почтовой площади в Киеве является часть проекта так называемой Хордовой дороги на правом берегу в Киеве. Об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба правительства.

«На этой неделе заработали две развязки в районе моста Патона и Парковой аллеи. Это именно реализация этой идеи, чтобы можно было по Набережной без светофоров пересечь практически весь Киев с юга на север», — сообщил премьер-министр.

При этом он добавил, что следующим этапом этого инфраструктурного плана станет строительство развязки на Почтовой площади. «Ее строительство начнется сразу же после Евро-2012 и будет завершено ориентировочно в феврале 2013 года», — сказал Азаров.

По его словам, на этом же маршруте будет закончено строительство Подольского мостового перехода и еще несколько развязок. «Таким образом, и получится Хордовая дорога», — подытожил Азаров.

Такой же проект планируется внедрить и на левом берегу Днепра в Киеве. «Вторая идея сделать такую же дорогу, которая проходила бы по Левому берегу и также обеспечивала бы возможность пересечения всей левобережной части Киева без светофоров. Но это уже планы на 2014-2015 гг.», — сказал Азаров.

Новости по теме:

Кредит «Доступное жилье» сможет оплатить любой рабочий — Азаров

Азаров подсчитал, сколько рабочих мест потеряла Украина из-за кризиса

Азаров считает, что безработным нужно не пособие, а переквалификация