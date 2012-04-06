Азаров: Украинские сыры везде одинаковы

{1-} Украинские сыры изготавливаются по общим стандартам как для экспорта, так и для внутреннего рынка. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Никаких специальных сортов сыра для внешнего и внутреннего рынка в Украине не производится, поскольку у нас действуют общие стандарты для изготовления продукции как для потребления внутри страны, так и за ее пределами», - написал он на своей странице в Facebook.
Азаров добавил, что упаковка может производиться на языке страны, куда направляется сыр, но качество продукции обязательно должно быть одинаковым.
«Поэтому не беспокойтесь», - обратился глава правительства к пользователям соцсети, которые задали вопрос: отличается ли качество продукции для внутреннего рынка и на экспорт.
Как сообщалось, с 7 февраля российская сторона ввела запрет на ввоз в страну сыров некоторых украинских производителей из-за того, что продукция не соответствует техрегламенту РФ на молоко и молочную продукцию.
Новости по теме:
Азаров рассказал, когда Украина разрешит ввоз продуктов из Беларуси
Ляшко попытался накормить Онищенко украинским сыром и колбасой