Азаров: Украинские сыры везде одинаковы

{1-} Украинские сыры изготавливаются по общим стандартам как для экспорта, так и для внутреннего рынка. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Никаких специальных сортов сыра для внешнего и внутреннего рынка в Украине не производится, поскольку у нас действуют общие стандарты для изготовления продукции как для потребления внутри страны, так и за ее пределами», - написал он на своей странице в Facebook.

Азаров добавил, что упаковка может производиться на языке страны, куда направляется сыр, но качество продукции обязательно должно быть одинаковым.

«Поэтому не беспокойтесь», - обратился глава правительства к пользователям соцсети, которые задали вопрос: отличается ли качество продукции для внутреннего рынка и на экспорт.

Как сообщалось, с 7 февраля российская сторона ввела запрет на ввоз в страну сыров некоторых украинских производителей из-за того, что продукция не соответствует техрегламенту РФ на молоко и молочную продукцию.

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