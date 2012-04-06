Экс-глава спецслужб Египта идет в президенты

Сегодня бывший руководитель египетской разведки и вице-президент этой страны Омар Сулейман заявил о намерении баллотироваться в президенты.



Соответствующее заявление он сделал на следующий день после категорического отказа идти в президенты, сообщает Lenta.ru. 5 апреля Сулейман сказал, что просто не в состоянии преодолеть все «административные, финансовые и организационные» барьеры, вырастающие на пути потенциального кандидата.

Согласно местным законам, человек, желающий баллотироваться на пост главы государства должен заручиться поддержкой 30 тысяч человек и одной из парламентских партий.

Омар Сулейман являлся одним из ближайших соратников экс-президента Хосни Мубарака, свергнутого во время революции в начале 2011 года. В разное время он занимал посты в армейском руководстве, руководил египетской разведкой и закончил карьеру вице-президентом страны.

Из-за тесных связей с прошлыми властями страны у экс-главы разведки в Египте неоднозначная репутация. Многие не могут ему простить сотрудничества с Мубараком. Кроме того, многие сограждане отставного вице-президента винят его в слишком тесных связях с Израилем.

Напомним, выборы президента Египта пройдут 23 и 24 мая. Второй тур (при необходимости) состоится в июне. Фаворитом президентской гонки сейчас считается бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса.

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