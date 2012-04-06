Осужденный экс-министр находится в медчасти СИЗО

{1-} Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева считает, что позиция правоохранительных и судебных органов по делу осужденного экс-министра охраны окружающей естественной среды Георгия Филипчука свидетельствует о продолжении позорной практики злоупотребления правом на арест.
Это Карпачева заявила сегодня после посещения ее представителями в Лукьяновском СИЗО Филипчука, сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана.
«Такая позиция правоохранительных и судебных органов по этому делу свидетельствует, что, невзирая на позитивные изменения, направленные на гуманизацию отечественного законодательства относительно арестов и уменьшения количества заключенных СИЗО, в правоупотребительной практике продолжается позорная практика злоупотребления правом на арест», - отметила Омбудсман.
По ее словам, «это является откровенным пренебрежением пилотного решения Европейского суда по правам человека по делу «Харченко против Украины» и противоречит гуманистическим принципам, начатым нашим государством в сфере реформирования судопроизводства и криминальной юстиции».
«Сегодня по доверенности Уполномоченного по правам человека ее представители встретились в Лукъяновском СИЗО с Георгием Филипчуком, которому вчера в изолятор временного держания вызывали скорую помощь в связи с сердечным приступом. Сейчас он находится в камере медицинской части следственного изолятора. При содействии представителей Омбудсмана ему оперативно было предоставлено свидание с женой», - говорится в сообщении.
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