ГПУ опять проверяет Тимошенко

{1-} Генпрокуратура проверяет причастность экс-премьеров Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко к двум убийствам.

Об этом сообщил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Интер».

«Кроме убийства Щербаня, мы проверяем версии о причастности Лазаренко и Тимошенкок убийству донецкого бизнесмена Мамота. Мамот был убит за несколько месяцев до Щербаня», - рассказал он.

«Сегодня мы проверяем причастность Лазаренко и Тимошенко к убийству Гетьмана», - отметил Кузьмин.

«Как только мы докажем причастность Тимошенко к этим убийствам, ей будет предъявлено обвинение и дело будет направлено в суд. Если мы это не докажем, я открыто заявлю, что это не доказано и дело прекращено», - подытожил первый замгенпрокурора.

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