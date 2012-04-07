У ГПУ есть свидетели убийства Щербаня

Есть свидетели, которые прямо называют Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко организаторами и заказчиками убийства Евгения Щербаня.

Об этом сообщил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Интер».

Отвечая на вопрос, как сын Щербаня, мог знать содержание деловых переговоров отца, он заявил: «Я вот такой же точно вопрос задал ему. Я его сам лично допрашивал».

«Руслан Щербань заявил, что он с 12 лет с отцом рядом. И в 18 и в 19 лет он участвовал с отцом в переговорах. Он многое не понимал из деталей, но суть он помнит», - отметил Кузьмин.

«Более того, его отец приобщал к этому бизнесу, отец ездил постоянно с ним. И я напоминаю, что когда расстреливали семью Щербаня, Руслан был с отцом», - рассказал замгенпрокурора.

«Если Руслан Щербань совершил ложный донос, оговорил невиновных людей, он может понести уголовную ответственность за это», - уточнил представитель ГПУ.

Кузьмин также заявил, что кроме сына Щербаня есть и другие свидетели по делу об убийстве.

«Не только Руслан говорит об этом. Допрошенные нами свидетели подтверждают наличие конфликтов интересов межу Тимошенко и Щербанем по поводу газовых контрактов, межу Лазаренко и донецкой группой бизнесменов по поводу экспансии днепропетровского бизнеса в Донецкую область», - добавил он.

«Есть свидетели, которые прямо называют Тимошенко и Лазаренко организаторами, заказчиками и людьми, которые профинансировали убийство Щербаня», - подчеркнул чиновник ГПУ.

«Мы допросили свидетеля по делу, который прямо заявил о том, что он в 2005 году, находясь на территории США, сделал заявление американскому правительству, в специально уполномоченный американский орган о том, что Тимошенко и Лазаренко в сговоре совершали преступления на территории Украины в том числе, заказывали убийства», - рассказал Кузьмин.

«Эти данные должны быть в спецслужбах США. Я подписал соответствующие запросы в Госдеп США и американскому послу в Украине по этому поводу. Ответа пока нет», - добавил замгенпрокурора.

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