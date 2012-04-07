В ГПУ рассказали, что Тимошенко была связана с бандой киллеров

Экс-премьер Юлия Тимошенко имела связи с так называемой «бандой Кушнира».

Об этом сообщил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Интер».

«Почти 10 лет назад был допрошен свидетель, который утверждает, что ему известно, что Тимошенко Юлия Владимировна имела прочные связи с «бандой Кушнира», - рассказал представитель ГПУ.

«Она лично была знакома с Кушниром и его боевиками», - уточнил он.

«Более того, этот человек 10 лет назад утверждал, что Тимошенко сама ему признавалась в том, что она неоднократно обращалась к Кушниру и его бандитам за помощью», - отметил Кузьмин.

«Вопрос: какую помощь могут оказывать наемные убийцы? И за какой помощью может обращаться бизнесмен к наемным убийцам?», - заявил он.

«Были прямые показания о том, что совершали убийства в интересах Тимошенко по заказу Лазаренко, но и это еще не все: убийство Мамота совершалось той же бандой киллеров и будучи еще живыми некоторые из них говорили, что убийство они выполняли в интересах противоборствующей группы из Днепропетровска», - подытожил первый замгенпрокурора.

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