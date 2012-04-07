Кузьмин рассказал, когда проверят Пискуна и Ющенко

{1-} Провести проверку деятельности экс-генпрокурора Святослава Пискуна и экс-президента Виктора Ющенко может только действующий генпрокурор.

Об этом сообщил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Интер».

«Если будет поручение Генерального прокурора страны проверить деятельность Пискуна, президента Виктора Ющенко относительно прекращения уголовного дела в отношении Тимошенко, то эту работу мы выполним. Если будет указание расследовать дело в отношении Пискуна, я это дело буду расследовать», - заявил он.

«По существующему в прокуратуре регламенту следственное подразделение Генпрокуратуры расследует только те преступления, которые поручает исключительно генеральный прокурор страны», - уточнил Кузьмин.

«Никакие другие преступления следственные подразделение ГПУ не расследует. И я не могу поручить следователю расследовать никакое дело пока на это не будет команды генпрокурора», - подытожил замгенпрокурора.

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