Турчинову пригрозили, что он может повторить судьбу Луценко

{1-} Первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин не исключает, что против экс-главы СБУ и первого зама главы «Батькивщины» Александра Турчинова может быть возбуждено уголовное дело.
«Поступило заявление одного из ветеранов спецназа о том, что он как офицер, длительное время десятки лет пытался получить жилье. Не получил, и таких как он сотни людей», - отметил Кузьмин в эфире телеканала «Интер».
Стали известны детали уголовного дела, кторое грозит Турчинову
«Ему стало известно, что Турчинов, когда был назначен председателем СБУ, взял одного журналиста к себе, назначил его главой пресс-службы своей, поставил его на очередь под № 225, и через несколько месяцев выдал ему квартиру», - рассказал прокурор.
«А еще через несколько месяцев ушел из СБУ, вместе с этим журналистом, и вместе с квартирой. При том, что у журналиста уже одна квартира была… И с тех пор этот журналист занимается только тем, что пишет статьи о том, какая нехорошая правоохранительная система, какие все вокруг коррупционеры», - уточнил первый замгенпрокурора.
«Этот вопрос сегодня проверяется, и если это подтвердиться, то вполне возможно, что эта ситуация будет напоминать ситуацию с Луценко, который давал квартиры своему водителю», - подытожил он.
Ранее «Главред» сообщал, что экс-министра внутренних дел Юрия Луценко кроме всего прочего обвинили в незаконном предоставлении служебной квартиры его водителю Леониду Приступлюку.
фото: pravda.com.ua
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