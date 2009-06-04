Шкура неубитого союза

Об этом без тени сомнений говорят и политики (причем из всех возможных лагерей), и эксперты, и многие журналисты. Предметом для дискуссии остается лишь то, в какую форму окажется облачен союз крупнейших фракций - то ли они создадут формализованную новую коалицию, то ли начнут работу над новой Конституцией без переформатирования действующего большинства. Но, как убеждают противники "ширки", и в одном и в другом случае Украину ожидает узурпация власти на срок от 5 до 15 лет.



Автор же данного материала берет на себе смелость заявить: слухи о скорой смерти украинской демократии немного преувеличены. На пути к созданию союза БЮТ и ПР - неважно, формализованного или нет - его участникам предстоит преодолеть слишком много препятствий. Так много, что вероятность успешного завершения процесса не очень-то и велика. Но даже если Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов справятся со всеми текущими проблемами и доведут конституционную реформу до правового результата, их союз будет обречен на скорую гибель. В этом случае речь не будет идти ни о пятнадцати, ни о пяти, ни даже о двух годах без избирательных кампаний - досрочные выборы станут реальностью самого ближайшего будущего.



Прежде всего поговорим о мотивах. Очевидно, что любое решение общегосударственного масштаба (а тем более такой важный шаг, как создание парламентской коалиции) требует мотивации обоих участников процесса - и БЮТ, и Партии регионов.



Причины, подталкивающие Юлию Тимошенко к союзу со своими давними оппонентами, очевидны. В период экономического кризиса глава правительства медленно и уверенно теряет поддержку электората. Уже сегодня соцопросы констатируют, что "президентский рейтинг" лидера БЮТ упал до уровня в 15%. Учитывая, что как минимум в ближайшие полгода экономика страны будет продолжать падение (а в этом не сомневаются ни украинские, ни зарубежные эксперты), госпоже Тимошенко не приходится надеяться на восстановление прежних рейтинговых показателей. А это, в свою очередь, означает, что Юлия Владимировна уверенно проигрывает всенародные президентские выборы. А на внеочередных парламентских, которые скорее всего состоятся в этом случае, ее фракция уменьшается приблизительно вполовину. Фактически, БЮТ теряет шансы стать центром в формировании нового Кабмина и на следующих 5 лет уходит в оппозицию, неизбежно теряя основных партийных спонсоров. Такая невеселая перспектива заставляет Тимошенко играть ва-банк, и объединяться с кем угодно - хоть с Януковичем, хоть с Люцифером ради сохранения БЮТ у руля государства. Конечно же, Тимошенко понимает, что такой союз уничтожит рейтинг БЮТ без шансов его восстановления в среднесрочной перспективе. Но иначе у нее нет перспектив остаться у власти.

Если в случае с БЮТ мотивация ясна, то с Партией регионов все гораздо сложнее. У Виктора Януковича нет провалов рейтинга, по всем опросам он остается лидером народного доверия. Статус оппозиционера дает ему отличные стартовые позиции для ведения кампании. Да, существует "фактор Яценюка", но его серьезность несколько преувеличена. Во-первых, у Арсения Петровича до сих пор нет региональной структуры и серьезного штаба, способного провести грамотную кампанию; во-вторых, даже гипотетическая победа Яценюка на президентских выборах не является смертельной для Партии регионов. "Регионалам" гораздо важнее победить на парламентских выборах, которые они (при поддержке действующего Президента) вполне в силах организовать и на которых ПР окажется безоговорочным лидером. Таким образом, при сохранении механизма всенародного голосования партия Януковича в лучшем случае может получить контроль за всей вертикалью в стране, а в худшем - сформирует Кабинет Министров. Причем нет сомнений, что гипотетическое правительство ПР сумеет договориться о сотрудничестве с гипотетическим президентом Яценюком и в стране не будет той войны между главой государства и главой правительства, которая есть сегодня, в связке Ющенко-Тимошенко.

Однако несмотря на эти аргументы, руководство Партии регионов всерьез рассматривает возможность союза с БЮТ. Для этого есть две основные причины. Прежде всего, на «регионалов» и лично на Януковича оказывает давление Москва, убеждая их в необходимости создания союза с Тимошенко. И хотя ПР напрямую не зависит от северовосточного соседа, у Кремля есть достаточно экономических аргументов, способных повлиять на мнение партийных спонсоров. Нет сомнений, что именно экономические мотивы заставили, в частности, миллиардера Андрея Клюева, который известен своей непубличностью, стать одним из главных глашатаев и агитаторов в пользу "широкой коалиции". И, наконец, на позицию ПР влияет финансовый кризис, подточивший резервы спонсоров партии. Горячего желания делать многомиллионные финансовые вложения в кампанию нет ни у кого из них. Хотя, повторюсь, это лишь вторая причина - при необходимости средства на кампанию будут найдены. К тому же, в условиях кризиса экономить будут все политсилы, и кампания (даже если она будет совместной президентско-парламентской) окажется намного менее затратной, чем в предыдущие годы.

К вышеописанным мотивам, подталкивающим ПР к переговорам с БЮТ, нужно добавить еще одну деталь. Если для Тимошенко союз с Януковичем означает электоральный нокаут без права возвращения на ринг в течение нескольких лет, то для Партии регионов заигрывание с действующим премьером вообще ничего не означает с точки зрения динамики рейтинга. Это - давно известная особенность электората "регионалов". То есть в случае провала переговоров о создании "широкой коалиции" команда Януковича может спокойно выйти из процесса не только не потеряв, но даже и нарастив свой рейтинг. Как за счет "бесхозных" бывших симпатиков БЮТ, так и при помощи грамотного пиар-отыгрывания разрыва переговоров с Юлией Тимошенко. Мол, мы пытались объединиться ради спасения страны, но выяснили, что Юлия Владимировна (ведет экономику к пропасти/требует дерибана бюджета/хочет абсолютной власти/другой вариант - нужное подчеркнуть).

А теперь пару слов о шансах и вероятных мотивах такого разрыва. Их у Партии регионов - хоть отбавляй. Прежде всего, У Януковича есть возможность "кинуть" Тимошенко даже без явной причины, основываясь на какой-то формальной "зацепке". Например, объявив через пару недель, что БЮТ и ПР не смогли согласовать изменения в Конституцию, так как госпожа Тимошенко требовала отмены всенародных выборов президента, а "белые и пушистые" «регионалы» не могут позволить ей украсть у избирателей такую возможность. Это - беспроигрышный вариант, который вызовет все те электоральные последствия, которые описаны выше.

Вторая группа сценариев предполагает, что ПР и БЮТ все-таки подадут в Раду проект Конституции и даже успеют проголосовать за его направление в КС (и, возможно, за принятие в первом чтении).

Начнем с того, что перспективы одобрения этого законопроекта в КС далеко не безоблачны. «Главред» подробно описывал связанные с этим риски: http://www.glavred.info/archive/2009/06/03/170508-3.html. Стоит добавить, что "регионалы", влияющие на часть состава КС, из описанных выше конъюнктурных соображений, могут сами сорвать одобрение проекта Судом. Добавим к этому тот факт, что после публичного внесения и обнародования конституционного законопроекта БЮТ и ПР окажутся под градом критики - как изнутри страны, так и извне. В этом случае ПР уже начнет нести электоральные потери (хоть и не такие серьезные, как БЮТ) и может попытаться их минимизировать. К тому же, здесь в игру включится Запад, от которого спонсоры ПР зависят не меньше, чем от России. Нет сомнений, что Евросоюз и США могут найти экономические рычаги давления на "регионалов". Еще один довольно реальный сценарий разрыва предполагает участие в нем Президента. В случае, если ПР и БЮТ внесут проект Конституции, но откажутся объединяться в коалицию, действующее большинство немедленно распадется - несколько групп во фракции НУНС уже заявили о готовности выйти из большинства. В этом случае Виктор Ющенко запускает механизм досрочных парламентских выборов, что ломает все сценарии проведения политреформы.

И, наконец, переходим к "фактору 300". На сегодняшний день нет абсолютной гарантии, что Тимошенко и Янкукович со товарищи найдут 300 голосов для утверждения новой Конституции во втором чтении. Тем более с учетом того давления, которое будет оказываться на них изнутри и извне страны.

Впрочем, несмотря на все вышеописанные проблемы, сопровождающие процесс внесения изменений в Конституцию, нельзя исключить, что идеологи политреформы добьются ее реализации, задействовав ряд полузаконных механизмов, проигнорировав мнение Запада и падение собственных рейтингов. Этот шанс невелик, но он не нулевой. Вот только остается вопрос: как долго в этом случае просуществует широкая коалиция? Ведь согласно неофициальному распределению должностей в новой системе власти у Юлии Тимошенко остается практически полный контроль над экономикой - помимо премьерского поста в ее квоту входят должности глав Минфина и Минэкономики. Это требование госпожи Тимошенко в ход коалиционных переговоров было ключевым, и оно не подлежит изменению.

Автор не представляет себе ситуацию, при которой промышленные гиганты юго-востока будут мириться с экономической политикой Юлии Тимошенко, которую они неоднократно и искренне критиковали. Вероятность того, что госпожа Тимошенко вдруг изменит экономические приоритеты и станет "рыночником", также представляется близкой к нулю. Конфликты, которые неизбежно возникнут в правительстве в этом случае, заставят вспоминать противостояние Тимошенко и Ющенко как период любви и согласия в исполнительной власти. И развал "сверхширокой коалиции" с последующими всеобщими выборами будет лишь вопросом времени. И об "узурпации власти на пять, десять или даже пятнадцать лет", о чем твердит сегодня Секретариат Президента, не будет и речи - такой союз вряд ли проработает хотя бы год.

Нет сомнения, что в Партии регионов осознают неизбежность такого варианта. И крепко задумываются, стоит ли заводить переговоры так далеко, или будет лучше выйти из них в самом начале, с максимальной выгодой для своей политической силы.