Кандидат в омбудсмены признала родство с Лавриновичем

{1-} Уполномоченный Кабмина по делам Европейского суда по правам человека и кандидат на пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призналась, что она является родственницей министра юстиции Александра Лавриновича.

«Я бы хотела вернуться к своему прошлому и напомнить, что да я работала с Романом Михайловичем Зваричем, Николаем Васильевичем Онищуком. Я действительно много лет проработала с Александром Владимировичем Лавриновичем, так что нас уже просто связывают, видите, уже даже родственные отношения (ее сестра - жена министра юстиции)», - сказала она в эфире телеканала «Интер».

Ефремов лично выявлял депутатов, не голосовавших за Лутковскую (ФОТО)

При этом Лутковская отметила, что напомнила Лавриновичу о родственных отношениях.

«Когда я сегодня разговаривала с министром и сказала, что как оказалось мы с ним родственники. Он сказал: нет-нет, ты не говори. Сразу говори, что дочь», - рассказала кандидат в омбудсмены.

«Я не очень понимаю, в связи с чем существуют предосторожности, скажем, что я работаю на сегодняшний день в этом правительстве, но при этом работала при всех остальных, что это может помешать объективности», - заявила Лутковская.

Лавринович против смертной казни: только Бог может отнять у человека жизнь

Ранее «Главред» сообщал, что в парламенте 5 апреля завершилась процедура выдвижения кандидатов на пост омбудсмена. На эту должность претендует только Лутковская, которую выдвинули депутаты из провластных фракций.

Оппозиционные фракции отказались регистрировать своего претендента, хотя ранее называли возможным кандидатом президента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Екатерину Левченко. Такое решение они объяснили нежеланием участвовать в «заведомо провальном голосовании».

фото: news2000.com.ua

Новости по теме:

Оппозиция отказалась выдвигать своего омбудсмена

Оппозиция предложила нового кандидата на пост омбудсмена

Захаров не хочет больше баллотироваться на пост омбудсмена