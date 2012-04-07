У мертвых украинцев смогут брать внутренние органы без согласия родственников

{1-} Украинский Минздрав инициировал обсуждение изменений закона о трансплантологии. Если его примут, для отказа от пересадки своих органов человек должен будет при жизни написать письменное заявление об этом. В ином случае его органы могут забрать для пересадки другим людям без согласия родственников.

Сейчас, согласно закону о трансплантологии, разрешение родных на трансплантацию не требуется только, если человек написал письменное согласие или отказ. В случае его смерти разрешение может дать супруг/супруга или близкие родственники. Если у человека нет законных представителей, пересадка органов запрещена, пишет «Сегодня».

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В большинстве западных стран действует именно презумпция согласия (а в США согласие или не согласие на донорство указано в водительских правах). Недавно норму закрепили также в России и Беларуси. В нашей же стране врачи в большинстве случаев получают отказ от родственников.

Как рассказал главный трансплантолог Минздрава Александр Никоненко, действующий закон устарел по многим пунктам, тут нужно менять не только статью 16, но и многие другие.

«В Минздраве создана рабочая группа, которая готовит проект изменения закона о трансплантологии. Основное положение – изменение презумпции несогласия на презумпцию согласия. После принятия закона в 1999 году трупная трансплантология в Украине остановилась. Мы лишили тысячи людей возможности проведения операции по спасению их жизни», - говорит трансплантолог.

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«В Беларуси, как только поменяли закон, ситуация сразу изменилась», - поясняет Никоненко. По его словам, если новый закон будет принят, то несогласный на пересадку человек должен будет просто подать заявление в соответствующие органы. «Если он его не подаст, мы считает, что он был согласен», - отмечает он.

Никоненко подчеркнул, что риска «развития» черного рынка органов в Украине нет, так как у нас нет самого черного рынка. «Его никогда не было и не будет. Даже если у нас есть орган, мы чаще всего не знаем, кому он подойдет», - говорит он и добавляет, что только после всех необходимых исследований выясняется, кто конкретно может получить необходимый орган.

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«После принятия закона полностью изменится ситуация. Каждый из нас является либо потенциальным реципиентом, либо потенциальным донором. Органы точно не заберут у человека, который еще живой. В процессе оказания помощи участвуют несколько врачей, и только после установления смерти мозга решается – становится человек донором или нет», - подчеркнул трансплантолог.

Ранее «Главред» сообщал, что с августе 2013 года в Чехии будет легализирована продажа органов. Компенсацией станет сумма в размере средней заработной платы. Богатые люди, таким образом, смогут купить почку или другой орган у людей, которые остро нуждаются в деньгах.

фото: youthkiawaaz.com

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