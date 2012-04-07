Тимошенко грозит пожизненное заключение

{1-} Первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что экс-премьеру Юлии Тимошенко может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Так Кузьмин ответил на вопрос, какое наказание грозит Тимошенко, если будет доказана ее причастность к убийству Евгения Щербаня, в эфире телеканала «Интер».

«Сейчас не стоит говорить о том, какой срок наказания может быть если вдруг… Но за такие преступления предусматривается мера наказания в виде вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказал он.

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Кузьмин заявил, что почти 10 лет назад был допрошен свидетель, который утверждает, что ему известно, что «Юлия Владимировна имела прочные связи с бандой Кушнира, была лично знакома с Кушниром и его боевиками». Кроме того, добавил он по показаниям этого свидетеля, сама Тимошенко неоднократно говорила о том, что обращалась к Кушниру и его бандитам за помощью.

Ранее «Главред» сообщал, что сын убитого Евгения Щербаня - Руслан заявил, что считает Тимошенко причастной к убийству его отца в 1996 году, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура заявила, что возобновила следствие по делу об убийстве Щербаня и проверяет заявление Щербаня-младшего о возможной причастности Тимошенко к убийству.

фото: sq.com.ua

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