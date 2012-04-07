Табачник отправил в школы 50 тысяч ненужных учебников

{1-} Министерство образования, науки, молодежи и спорта в 2010-2011 годах поставило не заказанные школами учебники и не поставило заказанные. Львовской области досталось почти 50 тыс. ненужных учебников.

Так, Львовская область заказала для своих первоклассников буквари, подготовленные тремя разными коллективами авторов. Областное управление собрало заявки учителей, подсчитало: самый популярный получил 90,3% голосов, остальные — 5,7% и 4%, пишет ZN.UA.

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В область же завезли только один учебник — тот, который занял последнее место в рейтинге. И хотя заказали его 1 тыс. 120 штук, получили в 21 раз больше — 24 тыс. Всего же министерство, возглавляемое Дмитрием Табачником, прислало во Львовскую область почти 50 тыс. учебников, школами вообще не заказанных. Это обошлось в 654 тыс. грн. В то же время, не хватило средств на учебники, в которых школы действительно нуждаются — ученикам 3-х и 4-х классов не досталось ни одного, хотя область заказала для них более 570 тыс.

Подобная ситуация наблюдается не только во Львовской области. К примеру, школы Одесской области получили такое количество учебников (уровень стандарта) «Русский язык» для 10-го класса, что теперь обеспечены ими на 160%. Перебор стоил казне 48,20 тыс. грн. Однако те же десятиклассники так и не дождались учебников 34 наименований, вписанных учителями в бланки заказов. По предварительным расчетам, их изготовление обошлось бы в сумму 885,50 тыс. грн, которых в министерстве не нашлось.

Ранее «Главред» сообщал, что разразился скандал, когда стало известно, что ведомство Табачника заказало учебники украинского языка для школ с обучением на польском языке – по 647 грн за экземпляр. Всего же планировалось заказать учебников для 1 класса на сумму 61,13 млн грн.

фото: mon.gov.ua

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