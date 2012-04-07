В Пакистане снежная лавина накрыла 135 солдат

{1-} Около 135 военнослужащих пакистанской армии оказались погребенными под толщей снега в результате схода лавины с гималайского ледника Сиачин в восточной части горной системы Каракорум на границе с Индией, сообщает пакистанский сайт Geo.tv со ссылкой на местные телеканалы.

Около 6 утра по местному времени лавина накрыла казармы в секторе Гуяри, являющиеся самым высотным местом дислокации батальона в армии Пакистана.

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Чуть позже представитель армии Пакистана генерал Атхар Аббас подтвердил: «Около шести утра этим утром лавина сошла на казармы. Около сотни солдат и обслуживающего персонала под снегом». Спасательные команды уже выехали на место ЧП.

Судьба военнослужащих пока не известна. Генерал Аббас пообещал журналистам дать подробную информацию позже.

Ранее «Главред» сообщал, что 5 марта в соседнем Афганистане снежная лавина сошла на деревню, в которой проживало около 200 человек. Около 40 человек погибло сразу, остальные числились пропавшими без вести.

фото: snow.uz

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