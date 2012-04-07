Сегодня – Благовещение Пресвятой Богородицы

{1-} В субботу, 7 апреля, православные и грекокатолики отмечают день Благовещения Пресвятой Богородицы - один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре. Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа - сына Божьего и спасителя мира

Современное название праздника стало употребляться с VII века. Сегодня, согласно церковным канонам, нельзя работать. В народе говорят, что на Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косу не плетет». Особо ленивые и такую примету выдумали: в какой день недели выпадает Благовещение, в тот во весь год никакого дела не начинать.

Был обычай ставить образ «праздника» в кадку с яровым зерном, предназначающимся для посева, призывая «благоволить Мать Божью и Гавриила-Архангела урожаем». Крестьяне верили, что на Благовещение открывается небо, потому выпрашивали себе богатство и счастье. Правда, если при этом ничего не делать не только в этот день, но и во все остальные, то благосостояние, конечно, не улучшится...

Также была традиция выпускать птиц на волю из клеток. Еще считалось, что если от утра до полуночи назвать мужа сорок раз «милый», он весь год будет любить и холить. Проверить, конечно, можно. Главное не забыть при этом «милого» покормить. А то словами, как известно, сыт не будешь.

Благовещение считается днем пробуждения природы от зимнего сна. Поэтому принято совершать очистительные обряды: прыгать через костер, умываться талой водой, чтобы снять все хвори, окуривать зимнюю одежду.

Из погодных примет превалируют такие: мороз на Благовещение - к урожаю яровых и огурцов; дождь - уродятся рожь, грибы, будет удачный лов рыбы; гроза - к теплому лету и урожаю орехов.