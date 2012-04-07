Шахтер — Динамо: прогнозы специалистов

{1-} В преддверии центрального матча 26-го тура чемпионата Украины, в котором 7 апреля в Донецке сойдутся местный «Шахтер» и киевское «Динамо», прогнозами на этот поединок поделились бывшие игроки обеих команд. Об этом со ссылкой на газету «Команда» пишет «Динамо от Шурика».

Сергей Беженар, бывший защитник «Динамо»: «0:1. Мне, как бывшему фут­болисту киевлян, хочется, чтобы «Динамо» победило. Да, на «Донбасс Арене» сто­личный клуб пока не выигрывал, но, возможно, пришло время ломать традиции.

Обе команды сейчас находятся в хорошей форме. Киевляне могут рассчитывать на высокую скорость и технику Гусева и Ярмоленко, а также на дальние удары Алиева. У «Шахтера» также футболистов, которые с мячом на «ты», в избытке. Когда они начинают комбинировать, это всегда опасно.

Предполагаю, что в поединке будет много борьбы, фолов и, соответственно, карточек. К тому же, учитывая вспыльчивость некоторых исполнителей с обеих сторон, возможность того, что кто-либо из игроков досрочно покинет поле, также велика. Победа над «Шахтером» на 70 процентов гарантирует «Динамо» чемпионский титул».

Матч Шахтер - Динамо: История противостояний

Владимир Мунтян, бывший полузащитник «Динамо»: «0:1. Думаю, победителем всеукраинского «классико», которого так ждут все отечественные любители футбола, ста нет стол ич ное «Динамо». Сточки зрения турнирной борьбы выигрыш в предстоящем поединке важнее для «Шахтера», ведь в таком случае горняки догонят «бело-синих» в таблице чемпионата Украины. Киевскому коллективу по силам одолеть соперника за счет правильной организации игры, дисциплины и соблюдения всех тренерских установок Юрия Семина. Если все сложится, то и результат не заставит себя ждать.

Рассуждать о сильных или слабых сторонах соперников не возьмусь, ведь несмотря ни на что, футболистов рас­судит лишь 90-минутный матч на поле «Донбасс Арены», где и будет коваться результат, а каким он будет, по­кажет игра».

Олег Саленко: «Шахтеру» терять уже нечего

Олег Саленко, бывший нападающий «Динамо»: «1:1. Вряд ли какая-то команда сумеет победить. Больше склоняюсь к ничьей. Мировая, конечно же, устроит киевское «Динамо», которое будет действовать от обороны. «Шахтер» же сейчас не в лучшем физическом состоянии. Подопечные Мирчи Луческу много забивают, хотя для того, чтобы забивать в чемпионате Украины, большого ума не требуется, но и много пропускают.

Полагаю, что в грядущем матче Юрий Семин в атаку отправит Идейе, а на флангах ему должны помогать Гусев и Ярмоленко. Коучу «бело-синих» важно не прогадать с центральными полузащитниками. Думаю, на поле выйдут Вукоевич и Гармаш. Алиев же начнет игру на скамейке.

Не исключаю, что и парочка удалений в матче будет. Другой вопрос, что у нас есть судьи, которые в столь ответ­ственных встречах не решаются выгонять игроков с поля...»

Владимир Пьяных, бывший защитник «Шахтера»: «2:1. Поскольку горняки будут принимать своего главного соперника на домашней арене, естественно, что хозяева поля с первых минут ринутся вперед. Донетчане выйдут на матч с запредельной мотивацией, так как с точки зрения турнирной борьбы осечка в этой игре может стоить «оранжево-черным» чемпионского титула и прямого попадания в Суперлигу.

Киевляне же, в свою очередь, славятся командными действиями и умением играть в контратакующий футбол. Но, с другой стороны, в «Динамо» есть Алиев, Милевский и Хачериди, у которых время от времени на поле возникают проблемы с дисциплиной. В «Шахтере» тоже присутствует такая «птица-говорун» — Срна, который, наверное, не знает, что хоть он и капитан, никаких привилегий в общении со служителями Фемиды у него нет».

Геннадий Орбу, бывший полузащитник «Шахтера»: «2:0. На «Донбасс Арене» нас ожидает ключевой матч всего чемпионата. Думаю, «Шахтер» сделает все, чтобы победить и догнать «Динамо» в турнирной таблице. Считаю, в «физике» горняки превосходят исполнителей столичного клуба. В последних играх чемпионата донетчане выглядят посильнее.

Да, в минувших девяти поединках внутреннего первенства киевляне пропустили всего один мяч, но нельзя ска­зать, что в каждой из этих встреч их оборона действовала безупречно. Огрехов было немало, и «Черноморец» это доказал. Как вариант, если «Шахтер» сломя голову побежит забивать, у «Динамо» может появиться шанс поймать хозяев поля на контратаке, но все же, с моей точки зрения, фаворитом этого противостояния является донецкий клуб, который, собственно, и одержит победу».

Геннадий Зубов, бывший полузащитник «Шахтера»: «2:1. В противостоянии Киева и Донецка отдам предпочтение своему бывшему клубу. Победой над «Динамо» горняки могут реабилитировать себя в глазах бо­лельщиков за все неудачи в этом сезоне, а особенно — на европейской арене. Мне кажется, что если «Шахтер» все же победит и по окончании чемпионата состоится так называемый «Золотой матч», то и в нем подопечные Мирчи Луческу сумеют взять верх.

Не секрет, что контрвыпады «Динамо» несут серьезную угрозу, но я думаю, наставник донетчан на теоретическом занятии укажет на это, и, дабы уберечь свои ворота, защитники «Шахтера» реже будут ходить в атаку. В составе киевлян отмечу Гусева и Ярмоленко, это наиболее опасные игроки. Главным же козырем горняков являются бразильцы, способные в одиночку предрешить исход поединка».

фото: dynamo.kiev.ua

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