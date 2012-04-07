Балога: Тимошенко надо позволить лечиться там, где она хочет

{1-} Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога считает, что экс-премьер Юлия Тимошенко не представляет угрозы нынешней власти, ведь ее рейтинг находится на уровне маргиналов, поэтому Тимошенко можно выпустить на лечение туда, куда она захочет.

Об этом Балога рассказал в интервью изданию «Зеркало недели. Украина».

Министр подчеркнул, что он против того, чтобы Украине вешали ярлык страны, в которой есть политзаключенные. «Если сегодня сильные мира сего заявляют, что у нас есть политзаключенные, и критикуют украинское правосудие, то нам нужно сделать выводы и выходить из этой ситуации», считает он.

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По мнению Балоги, это можно сделать политическими, законодательными, правовыми методами: «Если говорят, что у нас есть политзаключенные, то мы должны сделать все, чтобы снять этот вопрос перед миром. У нас не должно быть политических преследований».

«Юлии Тимошенко есть за что отвечать, однако с политической точки зрения. Если бы Тимошенко не сидела в тюрьме и пошла на выборы, то имела бы рейтинг на уровне маргиналов. Поэтому теперь, по ее требованию, ей надо позволить лечиться там, где она хочет. В Германии — пусть будет в Германии. Да хоть в лучших клиниках мира! Этим из ее дела будет исключена лишняя политическая составляющая, эти все надрывные истерики и спекуляции», - резюмировал Балога.

Ранее «Главред» сообщал, что немецкие врачи из клиники «Шарите» неоднократно выражали свою готовность принять Тимошенко на лечение. Однако саму Тимошенко подозревают в организации убийства бизнесмена Евгения Щербаня, за что ей может грозить пожизненное заключение.

фото: tymoshenko.ua

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