Систему экстренной помощи в Украине будут вводить американцы

{1-} Тендер на приобретение оборудования и услуг для внедрения в Украине системы экстренной помощи по номеру 112 выиграла американская компания Hewlett-Packard.
Об этом заявил глава МЧС Виктор Балога в интервью zn.ua.
«Уже завершен тендер на приобретение оборудования и услуг. Его выиграла американская компания Hewlett-Packard. Она предложила лучшие решения», - подчеркнул министр.
Балога отметил, что говорить о торможении реализации этого проекта некорректно.
«Пока что дела идут по плану, и мы рассчитываем ввести систему 112 во Львове, Харькове, Донецке, Киеве и области к началу Евро-2012. Полностью сеть должна начать работать по всей стране в 2013 году», - сказал он.
При этом Балога отметил, что в случае присоединения МЧС к Министерству внутренних дел, координировать работу системы «112» будет МВД.
По словам министра, указ президента о реформировании МЧС, которое предусматривает объединение ведомства из МВД, находится в стадии разработки.
При этом Балога отметил, что не стремится занять место главы МВД.
Он также отметил, что МЧС уже готово к слиянию с МВД.
По словам Балоги, МВД должно провести структурную реорганизацию согласно западным стандартам. При этом глава МЧС отметил, что милиция еще не начинала соответствующую работу.
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