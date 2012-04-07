Систему экстренной помощи в Украине будут вводить американцы

{1-} Тендер на приобретение оборудования и услуг для внедрения в Украине системы экстренной помощи по номеру 112 выиграла американская компания Hewlett-Packard.

Об этом заявил глава МЧС Виктор Балога в интервью zn.ua.

«Уже завершен тендер на приобретение оборудования и услуг. Его выиграла американская компания Hewlett-Packard. Она предложила лучшие решения», - подчеркнул министр.

Балога отметил, что говорить о торможении реализации этого проекта некорректно.

«Пока что дела идут по плану, и мы рассчитываем ввести систему 112 во Львове, Харькове, Донецке, Киеве и области к началу Евро-2012. Полностью сеть должна начать работать по всей стране в 2013 году», - сказал он.

При этом Балога отметил, что в случае присоединения МЧС к Министерству внутренних дел, координировать работу системы «112» будет МВД.

По словам министра, указ президента о реформировании МЧС, которое предусматривает объединение ведомства из МВД, находится в стадии разработки.

При этом Балога отметил, что не стремится занять место главы МВД.

Он также отметил, что МЧС уже готово к слиянию с МВД.

По словам Балоги, МВД должно провести структурную реорганизацию согласно западным стандартам. При этом глава МЧС отметил, что милиция еще не начинала соответствующую работу.

Новости по теме:

Янукович подписал закон о системе экстренной помощи «112»

Балога: энергоблоки АЭС на 65% отработали ресурс

МЧС намерено внедрить единый экстренный номер «112» в четырех городах Украины

Балога изучит систему экстренной помощи населению в США