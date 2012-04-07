Яценюк попросил свидания с Тимошенко

{1-} Лидер партии «Фронт змін» Арсений Яценюк обратился к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой о встрече с экс-премьером Юлией Тимошенко в Качановской колонии.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Я обратился к генпрокурру с заявлением о встрече с Юлией Тимошенко 17 апреля. Во-первых, я хочу увидеться с Юлией Тимошенко, во-вторых, обсудить все вопросы процесса объединения оппозиции и определить окончательный формат (участия в выборах – прим.ред.)», - подчеркнул политик.

Напомним, партии «Батькивщина» и «Фронт змін» намерены сформировать единый список на выборах в Верховную Раду.

Как известно, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил экс-премьера Тимошенко к 7 годам лишения свободы.

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Парламентские выборы в Украине должны пройти 28 октября 2012 года.

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