Каждому четвертому украинцу грозит химическое заражения

{1-} Каждый четвертый украинец проживает в зоне возможного химического заражения.
Об этом заявил глава МЧС Виктор Балога в интервью zn.ua.
«В стране функционирует чуть более тысячи объектов, на которых используют или хранят 275 тысяч тонн опасных химических веществ. Каждый четвертый украинец проживает в зоне возможного химического заражения», - отметил министр.
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«Слава Богу, в прошлом году и сегодня в Украине не произошло ни одной чрезвычайной ситуации с опасной «химией», - заявил Балога.
«Достаточно сказать, что на большинстве предприятий работает оборудование, которому более 25 лет. Исходя из этой цифры, высокий риск инцидента может установить даже неспециалист», - подчеркнул он.
По словам Балоги, большую проблему также представляют промышленные отходы.
«Из всего перерабатываемого химического сырья готовой продукцией становится где-то 40%. Остальное идет в отвалы и фактически не утилизируется. Наша окружающая среда приходит в упадок – к экологам не ходи!», - заявил глава МЧС.
Стресс-тесты украинских АЭС подтвердили их безопасность
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Виктор Балога заверил, что энергоблоки всех украинских АЭС – от самых старых до введенных в эксплуатацию в 2004 году – на 65% отработали свой ресурс.
Министр подчеркнул, что всю пожарную автоматику, установленную на АЭС в Украине, проектировали и монтировали в советское время.
«Понятно, что физически, и тем более морально, это оборудование себя исчерпало. Поскольку такого уже давно не производят, заменять или чинить его нечем. Кроме того, эта техника не сертифицирована по украинскому законодательству, и поэтому не может применяться на АЭС», - считает Балога.
фото: crimea.mns.gov.ua
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