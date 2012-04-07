Партии Яценюка и Тимошенко объединились

{1-} Партия «Фронт змін» приняла решение о формировании единого списка кандидатов в депутаты от оппозиции как на мажоритарных округах, так и по партийным спискам.

Об этом заявил лидер «Фронт змін» Арсений Яценюк после политсовета партии, передает «Украинская правда».

По его словам, вопрос составления списка будет согласовываться с другими оппозиционными силами, и он будет объявлен 23 апреля.

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«Из 220 кандидатов, которые изначально подавались, мы передаем на рассмотрение контрольной комиссии только 38 кандидатов, которые прошли тщательную проверку», - отметил политик.

По словам Яценюка, на политсовете в субботу также было принято решение, что «каждая партия – и политическая партия «Фронт змін», и политическая партия «Батькивщина»- будут иметь право вето на каждого кандидата в депутаты как по мажоритарному, так и по общенациональному списку».

Он также добавил, что другие политические силы, которые являются участниками объединенной оппозиции, в том числе ВО «Свобода», однозначно имеют право на такое вето.

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Говоря о технических вопросах участия партий в предстоящих выборах, Яценюк напомнил, что закон не разрешает участие блоков, поэтому «надо будет выполнить формальности закона».

«Кому-то надо будет временно оставить ряды своей партии, для того, чтобы возобновить партийное членство в ней после выборов», - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что это технические процедуры, а «политическая партия «Батькивщина», как и политическая партия «Фронт змін» существовали и будут существовать».

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Также Яценюк напомнил, что объединенная оппозиция намерена провести в Верховную Раду 226 депутатов и таким образом избрать спикера парламента от демократического большинства.

Политик сообщил, что 12 мая объединенная оппозиция намерена провести форум, на котором объявит о своих дальнейших действиях.

Яценюк также подчеркнул, что на заседании политсовета партии присутствовал первый заместитель лидера «Батькивщины» Александр Турчинов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 7 апреля, Арсений Яценюк обратился к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой о встрече с экс-премьером Юлией Тимошенко в Качановской колонии.

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