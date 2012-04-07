Табачник на 160% обеспечил учебниками по русскому языку Одесскую область

{1-} Школы Одесской области обеспечены учебниками по русскому языку для 10 класса на 160%. Перебор стоил бюджету 48,2 тысяч гривен.

Об этом сообщает zn.ua.

В то же время, 10-классники не получили 34 наименований учебников, вписанных в бланки заказов. По предварительным подсчетам, их изготовление стоило 885,5 тысяч гривен, которых в министерстве не нашлось.

Министерство образования в 2010-2011 годах поставило учебники, которые не заказывались школами, и, в то же время, не поставило заказанные.

Отметим также, что во Львовской области заказ букварей проходил по рейтингу заявок учителей. Управление образования заказало учебники трех разных коллективов авторов.

Самый популярный учебник получил 90,3% голосов, другие - 5,7 и 4%.

В область был завезен учебник, который занял последнее место в рейтинге заявок.

Заказали его 1120 штук, получили в 21 раз больше – 24 тысячи. Всего министерство направило во Львовскую область почти 50 тысяч учебников, которые школы вообще не заказывали.

Это обошлось в 654 тысячи гривен. В то же время, не хватило средств на учебники ученикам 3-4 классов.

фото: mon.gov.ua

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