Экипаж украинско-российской яхты в Антарктиде в полном порядке

{1-} Экипаж украинско-российской яхты «Скорпиус», которая потеряла связь во время плавания через Антарктиду, в полном порядке.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря экспедиции передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал «Главред», вчера, 6 апреля стало известно, что экипаж яхты, совершающей двойное кругосветное путешествие вокруг Северного и Южного полюсов, несколько дней не выходил на связь.

«Они вышли с нами на связь по электронной почте. Погодные условия очень суровые, и они возвращаются на большую землю, так как у них заканчивается топливо и другие припасы», - заявила пресс-секретарь экспедиции Анна Субботина.

По ее словам, несмотря на трудности, пострадавших на борту нет, все здоровы, у экипажа хороший настрой.

«Они проделывают маршрут через льды, экипаж помощи не просит», - подчеркнула Субботина.

Капитан 29-метрового судна Сергей Низовцев пояснил, что яхта попала в ледяное поле, дуют мощные встречные ветра, и поэтому они преодолевают лишь по 15-20 миль в сутки. Капитан надеется доплыть до Беллинсгаузена (антарктическая станция – прим. ред.) поздно вечером в субботу, 7 апреля.

Экипаж яхты уже побил несколько мировых рекордов мореплавания. Один из них – по дальности захода в Антарктику, когда экспедиции удалось зайти в море Росса до 77-го градуса южной широты, второй – обойти Антарктиду южнее 60-го градуса и Северный полюс в районе 65-70-х градусов в течение одного календарного года.

Третий – по длине маршрута – 70 тысяч миль и четвертый – по продолжительности экспедиции, 2,5 года.

Экспедиция стартовала из Севастополя 25 сентября прошлого года. Экипаж экспедиции состоит из восьми человек: четверых россиян и четверых украинцев.

Предполагается, что яхта должна возвратиться в Севастополь в конце января 2014 года, а в Сочи - в первых числах февраля.

фото: yacht-com.ru

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