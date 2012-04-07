Табачник: директора киевских школ защитили русский язык от «прошлого режима»

Именитые директора школ на правом берегу Киева защитили русский язык, не позволив «ретивым чиновникам прошлого режима вмешиваться в языковую ситуацию».

Об этом заявил министр образования Дмитрий Табачник в интервью еженедельнику «2000».

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«Так исторически сложилось, что на правом берегу есть сильные школьные коллективы с большой историей. Их возглавляют именитые директора, не позволившие ретивым чиновникам прошлого режима вмешиваться в языковую ситуацию», - пояснил Табачник.

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По словам министра, в Киеве существует «колоссальная» проблема нехватки русскоязычных классов.

«Родители в Киеве штурмом берут министерство, спрашивая, почему не могут отдать детей в русские классы. Да потому что местные органы власти боятся, как бы не подставиться под огонь национал-патриотов, которые во всем видят крамолу и действуют по принципу «не пущать», - заявил Табачник.

«А проблема колоссальная – в Киеве более 1000 родителей возят школьников с левого на правый берег, потому что не могут найти на левом ни одной русской школы и гимназии», - отметил министр.

фото: gazeta.ua

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