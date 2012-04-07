Еврозона расширится за счет Литвы, Латвии и Польши

{1-} Следующими членами еврозоны могут стать Латвия, Литва и Польша.

В то же время, членство Греции в зоне евро является серьезной ошибкой, заявил заместитель главы Еврокомиссии, комиссар экономики Олли Рен, передает НБН.

Еврокомиссар отметил, что первоначальное соглашение между странами зоны евро «не позволило контролировать состояние публичной экономики в странах евро».

Германия заработала на кризисе в Греции - экс-глава минфина

По мнению Рена, расширять зону евро надо «осторожно».

Как известно, Греция стала одной из первых участниц еврозоны в 2001 году.

Новости по теме:

Меркель назвала катастрофой выход Греции из еврозоны

В Греции пенсионер застрелился у здания парламента, вызвав массовые беспорядки

Еврозона предоставит Греции первый транш на 5,9 млрд евро

Греция останется в еврозоне

Германия заработала на кризисе в Греции - экс-глава минфина