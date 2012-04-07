Еврозона расширится за счет Литвы, Латвии и Польши

{1-} Следующими членами еврозоны могут стать Латвия, Литва и Польша.
В то же время, членство Греции в зоне евро является серьезной ошибкой, заявил заместитель главы Еврокомиссии, комиссар экономики Олли Рен, передает НБН.
Еврокомиссар отметил, что первоначальное соглашение между странами зоны евро «не позволило контролировать состояние публичной экономики в странах евро».
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По мнению Рена, расширять зону евро надо «осторожно».
Как известно, Греция стала одной из первых участниц еврозоны в 2001 году.
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