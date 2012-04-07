Платини ликвидирует Лигу Европы

{1-} Руководство УЕФА во главе с Мишелем Платини готовит революцию в клубном футболе.

Об этом сообщает Championat.com.

По некоторым данным, начиная с 2016-17 годов будет увеличено количество участников основного турнира Лиги чемпионов – до 64, а Лига Европы - упразднена.

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По замыслу УЕФА, эти меры помогут таким странам, как Англия, Испания и Германия, увеличить свое представительство в Лиге чемпионов до шести команд.

В то же время, команды маленьких футбольных стран также получат больше возможностей сыграть в главном клубном турнире Европы.

Фото: uefa.com

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