Костусев отказался декларировать доходы

{1-} Мэр Одессы Алексей Костусев отказался публиковать свою декларацию о доходах за 2011 год.

Об этом сообщает ТСН.

Костусев заявил, что не будет обнародовать свою декларацию о доходах, поскольку против этого возражают его родственники, доходы которых также отражены в документе.

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В то же время, глава Одесского отделения «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко, комментируя заявление одесского мэра, подчеркнул, что отказ от публикации декларирования доходов из-за родственников является надуманным.

«Протесты родственников по поводу разглашения таким образом их личной информации - надуманный повод. Не говоря о том, что подобные основания вообще не принимаются законом во внимание», - сказал Бойко.

Бойко подчеркнул, что сведения о семьи являются очень незначительной частью информации, которая подлежит обнародованию.

По его словам, информацию о родственниках можно просто тщательно зачеркнуть.

Как известно, в 2010 году Костусев задекларировал 1,733 миллионов гривен дохода.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 53 народных депутата от Партии регионов обратились в Конституционный суд с просьбой разъяснить, соответствуют ли нормам основного закона требования Антикоррупционного закона.

фото: svobodnaya.odessa.ua

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