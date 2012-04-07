Тимошенко посадят пожизненно - Яценюк

Лидер партии «Фронт змін» Арсений Яценюк считает нынешнюю власть заинтересованной в пожизненном заключении экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Вчера был обнародован план, который предусматривает пожизненное заключение для Тимошенко», - заявил Яценюк, комментируя заявление первого замгенпрокурора Рената Кузьмина.

{1-}

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в прямом эфире одного из украинских телеканалов Ренат Кузьмин высказался о возможности применения высшей меры наказания к Тимошенко в случае, если будет доказана ее причастность к убийству Евгения Щербаня.

Яценюк заявил, что подобное преследование со стороны властей может угрожать любому, кто будет мешать осуществлению их планов.

Кроме того, он выразил мнение, что возможное уголовное преследование первого заместителя «Батькивщини» Александра Турчинова связано с тем, что он способен координировать действия по объединению оппозиции.

Напомним также, что 5 апреля Генпрокуратура возобновила расследование уголовного дела по факту убийства Щербаня после того, как его сын Руслан передал ведомству документы о возможной причастности к этому убийству Павла Лазаренко, а также бывшей на тот момент президентом корпорации ЕЭСУ Тимошенко.

Новости по теме:

Яценюк попросил свидания с Тимошенко

Тимошенко грозит пожизненное заключение

Турчинову пригрозили, что он может повторить судьбу Луценко

В ГПУ рассказали о связи Тимошенко с бандой киллеров