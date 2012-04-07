На улице Кременчуга нашли килограмм ртути

В городе Кременчуг Полтавской области случайный прохожий обнаружил на улице емкость с веществом, похожим на ртуть.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа милиции и работники МЧС.

«В ходе обследования места происшествия была обнаружена емкость весом 1 кг. Специалисты вещество изъяли для обезвреживания. Целостность контейнера нарушена не была. Угроза окружающей среде отсутствует», - заявили в МЧС.

«По внешним признакам было определено, что данный контейнер находился под землей длительное время и был вымыт талыми водами», - утверждают спасатели.

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