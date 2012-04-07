Пакистан приостановил розыск 130 солдат в месте схода лавины

{1-} Спасатели приостановили поисковые работы на месте схода лавины, которая накрыла более сотни пакистанских солдат.

Работы остановились из-за наступления темноты и ухудшения погодных условий, сообщает ВВС.

Напомним, как сообщал «Главред», в северной части Кашмира лавина накрыла более 135 пакистанских солдат. Инцидент произошел в северном Кашмире, который является предметом ожесточенного спора между Индией и Пакистаном.

После 12 часов работ спасатели не смогли найти ни одного выжившего.

Представитель пакистанской армии, генерал-майор Атар Аббас заявил, что лавина накрыла лагерь батальона расквартированного в этих местах.

Как известно, в горных районах Кашмира базируются тысячи военнослужащих как с пакистанской, так и с индийской стороны.

Ледник Сиачен, расположенный на высоте 6700 метров над уровнем моря, считается самым высокогорным полем боя в мире, однако в этих местах военные чаще погибали от суровых погодных условий, чем в результате боевых действий.

фото: snow.uz

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