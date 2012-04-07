В США нашелся первый обладатель джекпота в 635 миллионов долларов

{1-} В США нашелся один из трех победителей лотереи «Mega Millions», который стал обладателем рекордного джекпота в 656 миллионов долларов.
Об этом сообщили официальные представители лотереи в штате Канзас, передает ИТАР-ТАСС.
Счастливчик прибыл в офис лотереи в пятницу, 6 апреля, «в сопровождении адвоката и финансовых советников».
Победитель потребовал сохранить в тайне свое имя, а также пол, возраст, место жительства и род занятий.
Известно лишь, что выигрышный билет он приобрел в универмаге городе Оттава (штат Канзас). За это магазин получит комиссионные в размере 10 тысяч долларов.
Доля выигрыша счастливчика составляет 218,6 миллионов долларов, которую он предпочел получить наличными и сразу, а не в рассрочку в течение 26 лет.
По правилам лотереи, в таком случае сумма снижается почти вдвое – до 110,5 миллионов, после вычета налогов.
На прошлой неделе представители лотереи заявили, что было куплено три билета с выигрышными номерами.
Счастливчиками оказались жители трех штатов – Канзаса, Иллинойса и Мэриленда.
Предположительно, победителем в Мэриленде стала 37-летняя мать семерых детей из города Балтимор.
Она заявила, что спрятала билет на работе, в ресторане «Макдоналдс».
Однако некоторые из коллег Уилсон утверждают, что она – обманщица, поскольку выигрыш якобы принадлежит не только ей, а 14-ти сотрудникам ресторана, купившим билеты вскладчину.
По их словам, женщина спрятала билет и не появляется на работе, так как не хочет делиться призом.
Между тем, в интервью Уилсон призналась, что не помнит, где спрятала билет.
«Я ищу его. Я еще даже не смотрела в штанах своей рабочей униформы», - сказала она.
Однако некоторые СМИ утверждают, что все это – хитрый ход женщины, чтобы забрать приз себе и не выполнять обещание, данное в соцсети: на своей страничке Уилсон написала, что пожертвует все выигранные деньги в фонд помощи ее родному Гаити, до сих пор не оправившемуся от последствий разрушительного землетрясения, происшедшего в 2010 году.
фото: worldday.ru
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