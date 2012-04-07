Говорухин назвал памятник Высоцкому в Одессе откровенной пошлятиной

{1-} Проект памятника легендарному актеру и барду Владимиру Высоцкому в Одессе является откровенной пошлятиной.

Такое мнение выразил заслуженный деятель искусств Украинской ССР и народный артист России Станислав Говорухин, передает «Думская».

«На мой взгляд: откровенная пошлятина, большего безобразия о памяти ушедшего от нас поэта трудно придумать!», – заявил Говорухин.

Свой комментарий режиссер дал в ответ на просьбу одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины высказать свое мнение о проекте памятника.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 1 апреля в Одессе, в саду Литературного музея, был открыт памятник Владимиру Высоцкому.

Как известно, во время выборов президента России Станислав Говорухин являлся главой предвыборного штаба Владимира Путина.

Знаменитый режиссер во время избирательной кампании назвал оппозиционеров гоп-компанией и обезьянами, которые хотят жить, как на Западе.

«Это чистые обезьяны. Они не хотят жить своими законами, своими традициями. Они хотят жить, как живет Запад. Они хотят ту демократию, которую имеет Запад», - заявил режиссер.

Фото: Думская

Новости по теме:

Режиссер Говорухин: Высоцкий обязательно поддержал бы Путина

Открылся сайт фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой"Это чистые обезьяны. Они не хотят жить своими законами, своими традициями. Они хотят жить, как живет Запад. Они хотят ту демократию, которую имеет Запад

Фото: Думская