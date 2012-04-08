Православные отмечают Вербное воскресенье, а католики - Пасху

{1-} Православные христиане сегодня, 8 апреля, празднуют Вербное воскресенье, а католики и протестанты – Христово Воскресение.

Как известно, вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное воскресенье, установлен в память о дне в жизни Христа, когда Он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел Ему навстречу.

Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Спаситель. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав свое право называться Сыном Божиим.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.

По традиции, в этот праздник верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне Его распятия.

На Пасху верующие католики и протестанты вспоминают победу Христа над грехом и смертью – победу, которая освободила человечество от рабства дьяволу и открыла каждому из людей путь спасения. В празднике Пасхи собрана вся суть православного учения о спасении: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.

Пасха будет праздноваться 40 дней – вплоть до Вознесения Господня.

Пасха – переходящий праздник, и его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно – пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье – днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным. В прошлом году христиане всех конфессий отметили Пасху в один день.

Фото: donbass.ua

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