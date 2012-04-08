При сходе лавины в Пакистане погибли 135 солдат

Число погибших при сходе снежной лавины в Гималаях, которая накрыла подразделение армии Пакистана, составило 135 человек, в том числе 124 военнослужащих.
Об этом сообщили представители вооруженных сил Пакистана, передает «presstv.ir».
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Лавина обрушилась на штаб одного из батальонов в 5:45 утра субботы по местному времени на востоке горной гряды Каракорум, на границе Пакистана с Индией.
На месте трагедии проводилась спасательная операция, в которой были задействованы армейские подразделения, вертолеты и специально обученные собаки. Спасатели искали погребенных под снегом пакистанских солдат, однако живых им найти не удалось.
Горная местность Каракорум в северной части области Кашмир является предметом спора между Пакистаном и Индией, в связи с которым в районах Кашмира базируются несколько тысяч военнослужащих как с пакистанской, так и с индийской стороны.
Сход снежных лавин в Гималаях на территории Индии, Непала, Китая, Пакистана, Бутана, не являются редкостью. Жертвами лавин в Гималаях обычно становятся иностранные альпинисты, покоряющие вершины высочайшей горной системы Земли.
Фото: presstv.ir
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