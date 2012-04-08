РПЦ призвала к борьбе с агрессивным либерализмом

{1-} Московская патриархия Русской православной церкви (РПЦ) приняла циркуляр, призывающий верующих бороться с «антицерковными силами» и «ложными ценностями агрессивного либерализма».

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Как следует из документа, РПЦ полагает, что в России существуют «антицерковные силы», которым не нравится активная роль церкви в жизни страны и ее способность «объединять миллионы людей».

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Эти силы якобы стремятся дискредитировать священнослужителей, чтобы расколоть общество и заставить россиян отвернуться от храмов.

«К этим силам присоединяются те, кто продвигает ложные ценности агрессивного либерализма, ибо Церковь непреклонна в своей позиции неприятия таких антихристианских явлений, как признание однополых союзов, свобода выражения всех желаний, неудержимое потребительство, пропаганда вседозволенности и блуда», - говорится в циркуляре.

Упоминаются в документе также люди, чьи «меркантильные интересы» ущемляются при строительстве новых храмов в Москве и других городах.

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По мнению составителей циркуляра, противостояние между церковью и ее врагами становится все более острым.

«Клириков вовлекают в провокации; архипастыри и священство находятся в фокусе пристального внимания недовольных, которые ищут малейшую зацепку, для того чтобы всё извратить, создав грязный информационный повод», - говорится в документе.

Также циркуляр перечисляет случаи «осквернения храмов», имевшие место в последние месяцы, в частности, упоминается «кощунство», совершенное 21 февраля в Храме Христа Спасителя (в этот день там состоялся «панк-молебен» группы Pussy Riot).

На «антицерковные силы» возлагается и ответственность за «клеветническую информационную атаку на Предстоятеля Церкви».

Циркуляр призывает верующих «сохранять единомыслие», защищать свои верования, а также не поддаваться призывам к прощению: «Будем помнить, что отсутствие покаяния способно утвердить грешника в сознании собственной «правоты» и подтолкнуть к повторению греховных деяний».

22 апреля планируется совершить молебен «в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени».

В завершение церковники призывают к покаянию и напоминают, что церковь готова «с радостью принять любого кающегося грешника».

Как известно, 3 апреля Патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета призвал РПЦ продумать ответ на «мощную антицерковную риторику». В циркуляре упоминается, что он был принят по итогам этого заседания.

фото: lenta.ru

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