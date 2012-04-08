Уго Чавес повысил минимальную зарплату в Венесуэле

{1-} Президент Венесуэлы Уго Чавес в субботу, 7 апреля, провел заседание правительства, на котором, за полгода до выборов, объявил о существенном увеличении размера минимальной зарплаты.

Об этом, со ссылкой на государственное телевидение Венесуэлы, передает РИА «Новости».

По словам Чавеса, повышение коснется в общей сложности почти четырех миллионов венесуэльцев и пройдет в два этапа – с 1 мая и с 1 сентября. Суммарное увеличение минимальной зарплаты составит 32,25%, с сентября ее размер будет равен 2,048 тысячи боливара (примерно 470 долларов США).

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Президент отметил, что к этой сумме нужно еще добавить ежемесячную дотацию на продукты питания, которая составляет почти тысячу боливаров. Таким образом, общая сумма минимальной зарплаты с учетом этой выплаты с сентября будет эквивалентна почти 700 долларам, что является самым высоким показателем в странах Латинской Америки, подчеркнул Чавес.

В октябре 2012 года в Венесуэле пройдут президентские выборы, в ходе которых Чавес намерен победить и занять президентское кресло в третий раз подряд. Его соперником на выборах является единый кандидат от оппозиции Энрике Каприлес.

фото: vesti.ru

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